Nabeul 2-Elections : Deux candidats à Ain Tébournouk et Grombalia-est se lancent dans la course

Les candidats aux élections locales, Sana Ammar et Anis Khalfaoui, dans les circonscriptions d’Ain Tebournouk et Grombalia-est (délégation de Grombalia) intensifient leur campagne électorale pour les élections locales (24 décembre). La candidate Sana Ammar a indiqué à l’Agence TAP que son programme porte surtout sur le réaménagement des barrages El Masri et Tahouna et des pistes agricoles et la promotion des zones agricoles irriguées dans la région, outre la valorisation du site archéologique à Ain Tebournouk.

De son côté, Anis Khalfaoui s’est engagé à œuvrer à l’ouverture du centre de visite technique de Grombalia, la restructuration du centre de formation en mécanique générale et la création d’un hôpital universitaire multidisciplinaire dans la région.

Selon les données de l’IRIE à Siliana, deux candidats sont en lice à Ain Tébournouk pour occuper un siège au conseil local de Grombalia et huit candidats sont dans la course pour remporter un siège au conseil local de Grombalia-est.