Dalila Mbarek Msaddek, représente à nouveau devant la justice

L’avocate et membre de la défense des détenus, Dalila Mbarek Msaddek, comparaît mardi 5 décembre 2023 devant le juge d’instruction du tribunal de première instance de Tunis, dans une deuxième affaire “en raison de déclarations qu’elle a faites sur la chaîne Hannibal sur l’affaire des prisonniers politiques”, selon un communiqué de la coalition nationale de la sauvegarde.

La coalition a ajouté que “le renvoi de Mme Dalila Mbarek Msaddek, après le renvoi des avocats Ikram Hamza et Abderrazak El Said pour des déclarations médiatiques qu’ils ont faites sur l’affaire des prisonniers politiques, ne représente qu’une intensification de l’encerclement de la liberté d’expression et une cible des avocats dans le but d’étouffer leurs voix, en violation flagrante de l’immunité accordée par la loi à la langue de la défense”.

Dans son communiqué, la coalition a souligné que “le renvoi des journalistes, dont les présentateurs des émissions d’interviews sur différentes chaînes radiophoniques et télévisées, s’inscrit également dans le contexte de la répression de la liberté d’expression et de l’encerclement de l’opinion libre, une politique qui a également touché les réseaux sociaux sous le coup du décret-loi n°54, qui est devenu une épée de Damoclès sur le cou des libres penseurs dans ce pays”.

La coalition nationale de la sauvegarde a condamné “le renvoi de Mme Dalila Mbarek Msaddek devant la justice sur la base de déclarations radiophoniques et télévisées”, tout en condamnant la poursuite des avocats dans les affaires politiques et médiatiques, appelant à “cesser d’utiliser la justice contre eux et à mettre fin aux conséquences injustes à leur encontre”.

La coalition a également demandé “de respecter la liberté d’expression et de presse, de cesser de poursuivre les journalistes, les journalistes et les blogueurs, d’arrêter les poursuites à leur encontre, de libérer ceux qui ont été arrêtés et d’abroger le décret-loi n°54, qui a mauvaise réputation”, selon son expression.

La coalition nationale de la sauvegarde a décidé d’organiser une manifestation de solidarité avec Mme Dalila Mbarek Msaddek mardi 5 décembre 2023 à 9h30 du matin devant le palais de justice de la capitale tunisienne.