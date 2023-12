La TikToukeuse Doha El Aribi sous le feu des critiques de Samir El Wafi

L’animateur Samir El Wafi a vivement critiqué la TikToukeuse Doha El Aribi dans un post sur sa page Facebook, remettant en question son talent qui justifierait sa notoriété et ses apparitions sur les chaînes de télévision en tant que success story.

El Wafi a estimé que cela pourrait être une histoire de réussite “commerciale et chiffrée, avec un prix et une marchandise, certes, mais sans valeur réelle… Doha produit et vend de la superficialité avec astuce et compétence.”

Dans un autre post sur le même sujet, El Wafi a déclaré : “Il existe une nouvelle profession déshonorante appelée la vente de la vie privée… transformer ma vie personnelle en spectacle… exploiter la passion des gens pour la vie privée des autres, leur curiosité déplacée, et espionner leur vie pour obtenir un grand nombre de vues, devenant ainsi un moyen facile et rapide de gagner de l’argent…

c’est une profession rentable, mais elle vous coûte la divulgation de vous-même, la commercialisation de votre intimité, l’ouverture de votre maison à la caméra pour n’importe qui, et la violation de votre vie personnelle, de vos sentiments, de votre famille, des détails de votre maison, et la vente de la dignité de la famille et de la maison… et l’abaissement bon marché pour inciter les riches du Golfe à payer pour la violation de votre intimité, à regarder votre relation avec votre mari et votre famille… et bien sûr, cette violation peut vous coûter la perte de votre famille et la destruction de votre maison… mais c’est le prix de transformer votre vie en un spectacle lucratif… et de transformer votre intimité en une vidéo pour le divertissement, le harcèlement et la dérision !!”

Il est à noter que la TikToukeuse Doha El Aribi a été invitée dans l’émission de Sami El Fehri avec Hadi Zaiem pour la deuxième fois le samedi dernier.