Tunisie : saisie record de cocaïne, héroïne et cannabis

Les agents de la Sous-direction de lutte contre les stupéfiants de la police judiciaire à El Gorjani ont réussi à démanteler un réseau criminel spécialisé dans le trafic de cocaïne, d’héroïne et de cannabis. Cette action fait suite à la saisie de quantités importantes de ces drogues dissimulées dans une résidence appartenant à un individu résidant dans la région de Manouba.

Selon les informations disponibles, les agents de la Sous-direction de lutte contre les stupéfiants d’El Gorjani ont reçu des renseignements faisant état de soupçons sur l’implication d’un jeune résidant du quartier Ibn Khaldoun dans le trafic de drogue, en compagnie d’un homme et d’une femme de son entourage.

Approfondissant les investigations concernant le suspect, il a été découvert qu’il possédait une résidence dans la région de Manouba, dans le but de se dissimuler des forces de sécurité. Malgré sa tentative de fuite, il a été intercepté à bord d’un véhicule privé. En coordination avec le parquet, la perquisition de sa résidence a permis de découvrir une jeune femme, une amie, ainsi que la saisie de 13 kilogrammes de cannabis, 250 grammes d’héroïne et plus de 25 grammes de cocaïne. Un matériel électronique de pesée et une bombe lacrymogène ont également été saisis, en plus d’une somme d’argent dépassant les dix mille dinars.

La décision de maintenir en détention le suspect et son amie a été prise afin de poursuivre les recherches et révéler les autres membres de ce réseau dangereux.