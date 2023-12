Journée régionale consacré à la consultation nationale sur la réforme du système de l’éducation

Le commissariat régional de l’éducation à Ben Arous a organisé, dimanche, à la salle des sports Tawfik Bouhima à Rades, une journée régionale de sensibilisation à la consultation nationale sur la réforme du système de l’éducation, qui a comporté une multitude d’animations et des ateliers ouverts ainsi que l’aménagement d’une salle pour participer à la consultation.

Le ministre de l’éducation, Mohamed Ali Boughdiri qui a présidé le déroulement de cette journée en compagnie du gouverneur de Ben Arous, a indiqué que la manifestation vise à faire connaître davantage la consultation nationale et ses axes, et à sensibiliser à l’importance d’y participer compte tenu de la grande importance qu’elle revêt dans le façonnement des contours de l’école de demain.

Boughdiri a souligné, dans une déclaration à l’agence TAP, que la consultation constitue une vision globale pour réformer le système éducatif et déterminer les futures orientations générales de ce secteur sensible et vital.

De son côté, le gouverneur de Ben Arous, Ezzedine Chelbi, a souligné l’importance de participer à cette consultation comme étant un acte citoyen favorisant la contribution à l’élaboration des grands choix nationaux du pays et à tracer l’avenir des générations futures et leur droit à une éducation nationale moderne et répondant aux aspirations du peuple.

Il a ajouté que la Tunisie a toujours misé sur l’éducation et l’intelligence pour tracer le chemin de l’avenir et dessiner les traits d’une nouvelle Tunisie qui se construira avec les efforts de tous ses fils et filles pour une éducation moderne qui réponde aux exigences de la conjoncture historique que vit le pays.

La consultation nationale sur la réforme du système de l’éducation et de l’enseignement qui se déroule du 15 septembre 2023 au 15 décembre 2023, s’inscrit dans le cadre des efforts de l’Etat pour établir une vision globale de la réforme du système éducatif à ses différentes étapes (préscolaire, éducation de base, enseignement secondaire, formation professionnelle et enseignement supérieur).

Elle vise à recueillir les opinions des élèves, des étudiants, des apprenants, des enseignants, des parents et de tous les intervenants du système éducatif, afin de déterminer les futures orientations générales dans le but de mettre à niveau le système éducatif dans l’enseignement, la formation professionnelle et l’enseignement supérieur, de consolider les principes de l’égalité des chances et de l’apprentissage tout au long de la vie, d’assurer la continuité du développement des compétences et d’ouvrir des horizons plus larges pour l’emploi des diplômés.