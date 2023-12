Séisme de 7,6 aux Philippines : alerte au tsunami dans quatre pays

Un séisme d’une magnitude de 7,6 sur l’échelle de Richter a frappé les côtes de l’île de Mindanao aux Philippines, suscitant des alertes au tsunami dans quatre pays. Ce tremblement de terre s’est produit samedi à 22h37 heure locale, à une profondeur de 32 kilomètres. Le Centre d’alerte au tsunami dans l’océan Pacifique a émis des avertissements concernant des vagues potentielles dans les Philippines, l’Indonésie, la Malaisie et Palau.

L’Institut philippin de volcanologie et de sismologie a partagé des prévisions alarmantes sur Twitter, évoquant un tsunami destructeur avec des vagues menaçant la vie des habitants, conseillant aux résidents des régions de Surigao del Sur et de Davao Oriental d’évacuer immédiatement vers des zones plus élevées ou à l’intérieur des terres. Les Philippines, situées sur la “Ceinture de feu” du Pacifique, sont régulièrement secouées par des séismes, souvent sans avertissement, en raison de l’intense activité sismique et volcanique de cette région s’étendant du Japon au sud-est de l’Asie. Ces événements démontrent les défis liés à la prédiction et à la préparation face à ces catastrophes naturelles dans un contexte où les outils technologiques manquent parfois pour anticiper ces tragédies.