Une étude met en garde : le surpoids vous expose à cette maladie mortelle..

Une étude montre que l’obésité augmente le risque de cancer, même chez les personnes en bonne forme physique.

Une étude publiée dans la revue médicale The New England Journal of Medicine a révélé que l’obésité augmente le risque de cancer, même chez les personnes en bonne forme physique.

Les chercheurs ont découvert que les personnes dont le poids est supérieur de 15 % ou plus à la normale ont un risque 50 % plus élevé de développer certains types de cancer, tels que le cancer du sein, du côlon, de l’estomac et de la vésicule biliaire.

Les chercheurs ont expliqué que l’excès de graisse corporelle sécrète des hormones et des substances chimiques qui peuvent affecter le processus d’inflammation et la croissance cellulaire dans le corps, ce qui augmente le risque de transformation cancéreuse.

Ils ont ajouté que la forme physique ne suffit pas à protéger contre ce risque, et que le maintien d’un poids santé est le facteur le plus important.

L’étude, qui a inclus plus de 100 000 personnes aux États-Unis, est la plus grande étude à avoir examiné l’association entre l’obésité et le risque de cancer.

Les chercheurs ont déclaré que l’étude souligne l’importance de lutter contre l’obésité et de prévenir le cancer.