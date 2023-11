LCA (Phase de poules/1ereJ/Gr C) EST-ESS : “Nous jouerons pour la gagne ” (Tarek Thabet)

LCA (Phase de poules/1ereJ/Gr C) EST-ESS

L’entraîneur de l’Espérance sportive de Tunis, Tarek Thabet a assuré que son équipe jouera pour la gagne et ne négociera rien lors du match de la première journée de la phase de poules (Groupe C) de la Ligue des champions d’Afrique qui l’opposera demain samedi (15h) au stade Hamadi Agrébi de Radès à l’Etoile sportive du Sahel.

Thabet qui s’exprimait, vendredi, en conférence d’avant-match, tenue à la salle des conférences dudit stade, a affiché son ambition de conserver le rythme ascendant assuré par les sang et or en faisant une bonne entame de la plus prestigieuse des compétitions africaines qui reste l’une des priorités de la saison.

“L’Espérance de Tunis a fait un parcours honorable, il y a quelques semaines, en Ligue africaine de football, ce qui confirme sa bonne forme du moment, grâce notamment, au sérieux et à la détermination des joueurs et à la confiance mutuelle rétablie entre joueurs et supporters”, a-t-il fait remarquer.

Pour le coach espérantiste, chaque match à sa réalité et l’Etoile du Sahel à ses traditions dans la compétition et détient des capacités respectables, ce qui nous enjoint à rester vigilants et déterminés pour relever le défi qu’on s’était fixé; “celui de faire un sans faute en phase de poules”.

“L’Espérance a évolué à tous les niveaux durant les semaines passées et une grande marge de progression est encore possible pour espérer réussir cette nouvelle édition de la LCA”, a estimé Thabet.

Interrogé sur l’effectif dont il dispose, le coach a assuré que tous les jours sont prêts pour a confrontation de samedi, excepté le brésilien Rodrigo Rodrigues qui n’avait rejoint que tout récemment les entraînements et n’est pas encore à sa meilleure forme pour un match qui requiert une forme physique irréprochable.

Tarek Thabet affirme, néanmoins, pouvoir compter sur d’autres éléments mieux préparés et aptes à donner un meilleur rendement.