Israël et le Hamas ont convenu d’un cessez-le-feu temporaire et d’un échange de prisonniers. L’accord comprend un cessez-le-feu de 4 jours et l’échange de 150 Palestiniens contre 50 prisonniers israéliens. Le président Biden et le secrétaire d’État Blinken ont salué l’accord, reconnaissant le rôle du Qatar et de l’Égypte. Biden a souligné la priorité de la libération des prisonniers américains.

Le cabinet israélien a approuvé le cessez-le-feu et l’échange de prisonniers, visant à rapatrier tous les captifs israéliens de Gaza. Le cessez-le-feu verra une libération échelonnée des otages, avec un jour supplémentaire de trêve pour chaque tranche de dix otages libérés. Israël maintiendra ses actions militaires contre le Hamas.

Le Hamas a confirmé l’accord, indiquant une trêve temporaire de 4 jours. L’accord comprend la libération de 150 Palestiniens contre 50 Israéliens et permettra l’acheminement de carburant et d’aide humanitaire à Gaza pendant la trêve. Des restrictions spécifiques sur l’espace aérien de Gaza et des garanties de libre circulation le long de certaines routes font partie de l’accord.

Israël rapporte que l’aile militaire du Hamas détient 239 prisonniers israéliens dans la bande de Gaza.

Cet accord marque une avancée significative vers la paix dans le contexte des conflits persistants entre Israël et le Hamas.