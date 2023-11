Mondial-2026 (Qualif) : les joueurs tunisiens veulent ouvrir une nouvelle page et reconquérir le public

Les joueurs de la sélection tunisienne de football ont affirmé à l’unanimité leur détermination à ouvrir une nouvelle page et à reconquérir les supporters, à l’occasion du début des qualifications africaines pour la coupe du monde 2026 opposant les aigles de Carthage au Sao Tomé-et-Principe, vendredi, à Radès.

“C’est une nouvelle étape et un nouveau défi pour le onze national qui est déterminé à plier la page des deux matches amicaux face à la Corée du Sud et au Japon”, a affirmé le capitaine de la Tunisie, Youssef Msakni, qui a indiqué que le match de vendredi face au Sao Tomé sera une occasion de corriger les erreurs et bien débuter cette nouvelle campagne mondialiste avec un rendement collectif satisfaisant.

L’attaquant d’Al Arabi du Qatar a ajouté que “toutes les sélections africaines ont beaucoup progressé à tous les niveaux et il n’existe plus d’équipes faibles, ce qui nous oblige à ne sous-estimer aucun adversaire et à prendre chaque match au serieux”.

De son côté, Naim Sliti s’est déclaré heureux de se retrouver à nouveau parmi le groupe pour une une nouvelle aventure avec de grandes ambitions.

“Nous devons retrouver confiance en nos moyens et oublier les deux dernières défaites concédées en amical”, a-t-il affirmé.

“Personnellement, je vais faire de mon mieux pour apporter le plus escompté, et le match de vendredi sera une occasion pour tous les joueurs de faire étalage de leur art”, a-t-il affirmé appelant ses coéquipiers à prendre au sérieux leur adversaire pour remporter une victoire convaincante.

Pour sa part, Montassar Talbi a indiqué que la sélction tunisienne doit réaliser un bon début de qualifications qui fera oublier la décevante prestation lors des deux derniers matches amicaux et redonnera confiance aux joueurs en leurs moyens.

Le joueur de Lorient a par ailleurs estimé que le match contre le Sao Tomé-et-Principe s’annonce difficile face à une équipe qui ambitionne elle aussi à bien lancer sa campagne et conforter ses chances de qualification au Mondial, encouragée par la nouvelle formule des qualifications offrant au moins 9 places au continent africain.

Hamza Jelassi a exprimé, à son tour, sa joie d’être convoqué pour renforcer les rangs du onze national. Une convocation, a-t-il dit, “qui vient à juste titre gratifier mes efforts déployés pour améliorer mes performances individuelles”.

Le défenseur étoilé a estimé d’autre part, qu’aucun match ne sera une partie de plaisir, car “toutes les sélections vont tenter de défendre leurs chances jusqu’au bout, comme la Tunisie qui doit aussi rassurer et convaincre avant le coup d’envoi de la coupe d’Afrique des nations, dans deux mois”.