Tunisie : Décision de fermeture de 89 garderies scolaires

Le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées a exécuté au cours de la période écoulée, 89 décisions de fermeture de garderies scolaires n’ayant pas respecté les dispositions du cahier de charges organisant ce secteur, selon un communiqué publié lundi par le ministère.

Il s’agit de 26 décisions de fermeture de garderies scolaires n’ayant pas respecté les articles 15,20,22,23 et 26 du cahier de charges organisant ce secteur, portant essentiellement sur les aspects administratifs et pédagogiques, les conditions relatives au local, aux équipements et la non amélioration de la situation de ces établissements, malgré le délai d’attente qui leur a été accordé.

Par ailleurs 57 décisions de fermeture ont été exécutées à la demande des promoteurs et 6 décisions pour suspension de l’activité de manière unilatérale sans en informer les structures du ministère de tutelle, précise le même communiqué.

Le ministère de la famille a souligné que 44 décisions de fermeture de garderies scolaires ont été exécutées en 2022 dont 3 garderies non conformes au cahier de charges et 41 établissements à la demande des promoteurs.