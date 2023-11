La Tunisie envoie un 2ème avion transportant des aides au peuple palestinien

Un avion transportant des aides tunisiennes, le 2ème en un mois, a décollé ce lundi matin, de la base militaire d’El Aouina à Tunis en direction de l’aéroport d’El Arich en Egypte.

L’avion transporte plus de 13 tonnes de médicaments, des dispositifs médicaux, des fauteuils roulants, 10 mille repas prêts à manger, du lait pour enfants, des couvertures, et d’autres produits nécessaires au peuple palestinien assiégé dans la bande de Gaza depuis environ un mois.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Abdellatif Chabou, président du Croissant Rouge tunisien, a indiqué que les aides seront réceptionnées à l’aéroport d’El Arich et seront ensuite envoyées à Gaza à travers le passage de Rafah et ce, en coordination entre le Croissant rouge tunisien, égyptien et palestinien ainsi que les autorités égyptiennes.

Chabou a fait savoir que les dispositifs médicaux ont été délivrés par la pharmacie centrale de Tunisie et ont été triés et préparés en collaboration avec le syndicat des pharmaciens et le Croissant rouge tunisien selon les besoins urgents exprimés par la le Croissant rouge palestinien.

De son côté, le conseiller du président de la République, Mustapha Ferjani, a déclaré à la TAP que ce 2ème envoi d’aides dédié au peuple palestinien s’inscrit dans le cadre de l’application des recommandations du président de la République, Kais Saïed, lors de la réunion ministérielle restreinte tenue au palais de Carthage le 9 octobre dernier.

Dans ce contexte, il a affirmé la disposition de la Tunisie à envoyer des équipes médicales ou des hôpitaux de campagne à Gaza lorsque les conditions le permettront, réitérant le soutien indéfectible du peuple tunisien et de la Tunisie à la Palestine.

Un premier avion tunisien transportant des aides au peuple palestinien a été acheminé à Gaza le 15 octobre dernier et ce, quelques jours après le déclenchement des bombardements israéliens contre les Palestiniens dans la bande de Gaza.