Incendie tragique à Monastir : décès d’une fillette de 5 ans, piste criminelle envisagée

Une triste nouvelle a secoué la ville de Monastir en Tunisie alors qu’une maison a été la proie des flammes, entraînant la mort d’une fillette de 5 ans. Selon le porte-parole des tribunaux de Monastir et Mahdia, Farid Ben Jaha, la petite victime a succombé à ses graves brûlures après l’incendie qui s’est déclaré tôt dans la matinée de lundi dans une maison de la ville de Benane, dans la région de Monastir. Le drame a également coûté la vie à son frère.

Selon Ben Jaha, une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances de l’incendie. Les autorités ont réussi à identifier un mineur suspecté d’être présent à proximité de la scène de l’incendie, grâce aux images des caméras de surveillance. Ce mineur est actuellement détenu dans le cadre de l’enquête. Il convient de noter que l’enquête n’écarte pas la possibilité d’un acte criminel.

Cette tragédie a choqué la communauté locale et a suscité une grande émotion dans la région de Monastir. Les autorités s’efforcent de comprendre les causes de l’incendie et d’apporter des réponses aux nombreuses questions soulevées par cette terrible perte. La famille de la fillette décédée et de son frère endeuillé traverse une période extrêmement difficile, et la communauté tout entière se mobilise pour les soutenir dans cette épreuve.

Nos pensées vont à la famille de la fillette décédée, et nous espérons que la lumière sera rapidement faite sur les circonstances de cette tragédie pour que justice soit rendue.