Vente de vaches atteintes de tuberculose : la procédure d’appel d’offre pour la mise en vente est légale

Lancer un appel d’offres pour la vente de vaches atteintes de tuberculose ou soupçonnées d’être contaminées par cette maladie est une procédure légale, a affirmé, mercredi, Lazhar Guesmi, directeur du groupement agricole Al-Akhmas, relevant de l’Office des terres domaniales (OTD), dans une déclaration à l’agence TAP.

La mise en vente de dix vaches contaminées à la tuberculose, se trouvant dans ce groupement agricole de l’OTD à Siliana, a suscité une polémique sur les réseaux sociaux.

Guesmi a, à cet effet, précisé, que l’annonce de cette mise en vente est même obligatoire pour que la vente ne soit pas “de gré à gré”.

“Les services vétérinaires du Commissariat régional au développement agricole à Siliana, inspecte chaque 45 jours, le troupeau des vaches et effectue les examens nécessaires pour détecter toutes éventuelles épizooties, notamment la tuberculose”. “les derniers examens ont montré l’existence de cette maladie chez ces vaches”, a-t-il expliqué.

D’après ses dires, le groupement va se charger, après la vente de ces vaches, de leur transport à l’abattoir municipal à Siliana pour l’abattage et l’autopsie en présence d’un vétérinaire et de représentants du ministère de la Santé et de la Municipalité.

“Si l’animal est partiellement contaminé, la partie contaminée sera éliminée et enfouie. Mais, si l’animal est totalement contaminé, il sera enterré entier par les autorités concernée et conformément à la loi en vigueur”, a encore indiqué Guesmi.

En ce qui concerne le degré de propagation de la tuberculose auprès des vaches et les risques pour l’homme, le responsable a rassuré que les inspections sont régulières et que la lutte contre la contagion se fait dès la découverte des premiers cas de maladie à travers les examens périodiques.

Selon les règles de l’Organisation mondiale de la santé animale, il est obligatoire d’exclure de la chaîne de consommation tout animal déclaré malade. Mais si la maladie n’est pas déclarée, ou si le germe n’est pas transmissible à l’être humain, la viande peut être consommée.