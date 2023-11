Les Émirats Arabes Unis annoncent la création d’un hôpital de campagne intégré à Gaza

Le gouvernement des Émirats Arabes Unis a annoncé lundi 6 novembre 2023 la création d’un hôpital de campagne intégré à l’intérieur de la bande de Gaza afin de fournir un soutien médical aux Palestiniens dans la région.

Cette décision a été prise en exécution des ordres du Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, à la suite de l’annonce, la veille, du lancement de l’opération humanitaire “Al Faris Al Shahm 3” pour soutenir Gaza, selon l’Agence de Presse officielle WAM.

L’agence a précisé que “conformément aux directives du Président des Émirats, il a été décidé d’établir un hôpital de campagne émirati intégré à l’intérieur de la bande de Gaza pour fournir le soutien médical nécessaire à nos frères palestiniens dans la région, dans le cadre de l’opération humanitaire “Al Faris Al Shahm 3″ que Son Altesse a ordonné d’exécuter hier (dimanche)”.

Elle a ajouté : “Cinq avions ont décollé aujourd’hui de l’aéroport international d’Abou Dhabi transportant tout l’équipement et les fournitures nécessaires pour établir et exploiter l’hôpital de campagne. Ils déchargeront leur cargaison à l’aéroport d’El Arish en République d’Égypte, en préparation pour son transfert à l’intérieur de la bande de Gaza.”

Selon Mosaïque FM, “l’hôpital de campagne a une capacité de 150 lits et comprend des sections de chirurgie générale, de chirurgie orthopédique, de pédiatrie, de gynécologie, d’anesthésie et de soins intensifs pour enfants et adultes. Il est également équipé de cliniques spécialisées en médecine interne, en dentisterie, en psychiatrie, en médecine familiale, ainsi que des services de radiographie, de laboratoire et de pharmacie, et des services médicaux auxiliaires.”

Depuis 31 jours, l’armée israélienne poursuit son agression sur Gaza, ayant entraîné le décès de 10 022 Palestiniens, dont 4 104 enfants et 2 641 femmes, et la blessure de plus de 25 000 autres. Par ailleurs, 160 Palestiniens ont été tués et 2 150 ont été arrêtés en Cisjordanie, selon des sources palestiniennes officielles.