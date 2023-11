Bizerte-Elections : Région à haut potentiel en dépit des disparités locales

Le gouvernorat de Bizerte, situé au point le plus septentrional du pays et du continent africain (Ras Angela), dispose d’atouts de développement intrinsèques et regorge de richesses naturelles, telles les ressources en eau qui représentent 13% des ressources hydrauliques dans le pays.

Parmi ces composantes également, 99 mille hectares de superficies forestières et une contribution conséquente dans la production agricole du pays en termes de fruits et légumes, lait, pêche marine (6200 tonnes de poisson par an) et aquaculture.

Le gouvernorat de Bizerte se caractérise par un tissu industriel solide, avec 244 entreprises industrielles, dont 156 entièrement exportatrices, 10 zones industrielles ainsi qu’un pôle technologique des industries agro-alimentaires à Menzel Abderrahmen.

La région dispose d’un noyau touristique qui comprend 19 unités hôtelières (3023 lits, soit 1,2% de la capacité nationale d’hébergement), une réserve naturelle d’activités touristiques balnéaires (200 km de côte) et d’activités environnementales (Parc national d’Ishkel, forêt de Sejnane) ainsi que d’un port de commerce qui assure 20% du trafic portuaire national.

Des disparités locales marquantes

En revanche, l’Indice de développement régional et local du gouvernorat de Bizerte est considéré comme étant ” moyen “, avec de fortes disparités régionales et locales entre les parties Est et Ouest du gouvernorat, comme le démontrent les données disponibles au niveau de l’indice de développement régional pour l’année 2018, basé sur des indicateurs liés à la qualité de vie, la situation sociale et démographique et le marché du travail.

Certaines imadas dans la région sont en proie à la détérioration des infrastructures publiques et le manque d’attractivité pour les investisseurs en raison d’un manque flagrant de la qualité des services en plus des problèmes immobiliers et la complexité de la situation foncière des propriétés.