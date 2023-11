Tunisie – Météo : Pluies orageuses attendues ce soir dans ces régions

Des pluies orageuses sont attendues, vendredi soir, sur le nord et le centre Est. Le temps sera dégagé sur le reste des régions, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera fort près des côtes et au sud, où il sera accompagné de phénomènes locaux de sables. Les bulletins de mise en garde restent en vigueur pour les activités de navigation et de pêche et la mer sera très agitée à houleuse.

Les températures seront comprises entre 18 et 23 degrés et se situeront aux alentours de 15 degrés sur les hauteurs. Elles atteindront 26 degrés à El Borma et Borj El Khadra.