Les ministres arabes de la Santé condamnent l’agression sioniste contre le peuple Palestinien

Les ministres arabes de la Santé ont publié, hier jeudi, une déclaration commune condamnant l’agression sioniste contre les civils palestiniens à la suite du bombardement d’immeubles résidentiels et d’hôpitaux, selon un communiqué publié par le ministère de la Santé.

Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a participé à la session extraordinaire du Conseil des ministres arabes de la Santé, qui s’est tenue en ligne dans le cadre des préparatifs de la cinquième session du Sommet arabe pour le développement économique et social, qui sera organisé en Mauritanie au cours du mois de novembre.

Le Conseil des ministres arabes de la Santé a chargé une commission technique consultative de coordonner avec le ministère palestinien de la Santé, suivre de près la situation sanitaire dans les hôpitaux, identifier les besoins urgents et informer les ministères de la Santé des pays arabes, surtout en ce qui concerne l’approvisionnement des réserves de sang provenant des zones voisines.

Le Conseil a également appelé la communauté internationale et les organisations internationales et humanitaires à intervenir pour faciliter l’acheminement de l’aide sanitaire vers Gaza et les zones touchées en Palestine et à faire pression sur la partie israélienne pour mettre fin aux attaques.

D’autre part, le Conseil des ministres arabes de la Santé a discuté lors de la réunion de la cinquième résolution du Conseil des ministres arabes de la Santé émise par sa 58ème session tenue récemment en Algérie.

La réunion a également été consacrée à l’examen d’un certain nombre de questions liées à l’élaboration d’une stratégie arabe concernant le développement de la santé scolaire et universitaire, l’augmentation des dépenses financières dans le secteur de la santé, notamment à la lumière de la crise que traverse le monde arabe en raison de la pandémie de Corona, l’élaboration d’études préalables et l’investissement dans les ressources humaines de la santé.

A l’occasion, le ministre de la Santé, Ali Mrabet a souligné l’importance de mettre en place une stratégie arabe sur le développement de la santé scolaire et universitaire et la promotion de la santé mentale, suggérant d’inclure dans cette stratégie les thèmes de l’intégration scolaire des enfants atteints de troubles du spectre autistique, les urgences sanitaires et la gestion des crises au sein de l’espace scolaire.

Le ministre a passé en revue l’expérience tunisienne dans le domaine de la santé mentale de l’enfant et de l’adolescent, dont la stratégie nationale multisectorielle de promotion de la santé des adolescents et des jeunes, la lutte contre la toxicomanie sous toutes ses formes ainsi que la prévention du suicide et l’accompagnement psychologique pendant la pandémie de Covid-19.