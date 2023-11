Arrestation d’une famille entière impliquée dans le trafic de drogue à Tunis

Dans une opération menée par les autorités tunisiennes, la famille d’un individu suspecté d’être impliqué dans un réseau de trafic de drogue a été arrêtée à Tunis. La procureure du tribunal de première instance de Tunis a ordonné la détention du mari, de son épouse et de son frère, tous soupçonnés d’être impliqués dans la distribution d’héroïne et de substances narcotiques entre les quartiers de Wardiya et Dépôt-ville dans la capitale.

Selon les informations fournies aux agents de la sous-direction de lutte contre les stupéfiants à El Gorjani, des renseignements ont suggéré la possible implication d’un jeune résident de Wardiya dans le trafic de drogue. À la suite d’une enquête approfondie, il a été révélé qu’il utilisait un véhicule personnel pour se déplacer et acheter des drogues, qu’il revendait ensuite.

Les forces de sécurité ont mis en place un dispositif pour piéger le suspect à un carrefour du quartier Halal. Lors de son arrestation, il était accompagné de sa femme, de sa belle-mère et de son bébé. Une fouille minutieuse de leur véhicule a permis de découvrir plusieurs capsules remplies d’héroïne, pesant au total plus de 20 grammes.

Des recherches plus poussées ont conduit les autorités à perquisitionner la maison du frère du suspect à Dépôt-ville. Là, ils ont saisi plus de 200 grammes d’héroïne et plus de 140 comprimés de substances narcotiques.

Suite à ces découvertes, le parquet a ordonné la détention du couple et du frère du suspect, afin de poursuivre l’enquête et de déterminer l’implication éventuelle d’autres membres du réseau de trafic de drogue. Cette opération démontre l’engagement des autorités tunisiennes dans la lutte contre le trafic de drogue, en particulier à l’échelle locale.