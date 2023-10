Football : L’Espérance dénonce l’aggression de ses supoprters à Casablanca

L’Espérance de Tunis a dénoncé, dimanche, dans un communiqué, “les graves événements” survenus samedi soir à Casablanca, où ses supporters ont été attaqués dès leur sortie de l’aéroport Mohammed V, à l’occasion de la demi-finale aller de la Ligue africaine de football, qui opposera dimanche soir le club tunisien et les Marocains du Wydad Casablanca.

L’Espérance de Tunis a également exprimé son soutien aux supporters, qualifiant ce qui s’est passé de “très dangereux”.

Le club affirme par ailelurs, qu’il a adressé une correspondace à la Confédération africaine de football (CAF) pour l’informer de ces événements, exigeant la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses supporters et les protéger avant, pendant et après le match, jusqu’à ce qu’ils quittent le sol marocain.

Le club sang et or a appelé ses supporters qui seront présents ce soir au Complexe Mohammed V, à “rester prudents et vigilants et à faire preuve de maîtrise de soi sans céder aux provocations afin de préserver leur sécurité et éviter d’éventuelles sanctions qui pourrait les priver d’assister au match retour.