Le ministre de l’éducation rejette les propos de l’ambassadeur d’Allemagne en Tunisie

Le ministre de l’éducation Mohamed Ali Boughdiri a rejeté les propos prononcées par l’ambassadeur d’Allemagne en Tunisie Peter Pruegel, lors de l’inauguration d’un collège à El Mhamdia, selon lesquelles ” les Israéliens sont victimes du terrorisme palestinien”.

En réaction à cette à cette déclaration, Boughdiri a souligné que la Tunisie n’a pas participé à l’Holocauste, précisant que les juifs et les musulmans ont cohabité en Tunisie depuis des millénaires et en Palestine, les musulmans priaient le vendredi, les juifs le samedi et les chrétiens le dimanche, sans aucun problème.

Le ministre de l’éducation a indiqué dans un point de presse que les propos de l’ambassadeur d’Allemagne sont inacceptables et n’engagent que sa personne, précisant que la position de la Tunisie est claire et a été exprimée par le président de la république et par le peuple tunisien qui soutient la cause palestinienne et la création d’un état Palestinien libre et indépendant avec pour capitale El Qods.

Dans ce contexte, Boughdiri et le gouverneur de Ben Arous Ezeddine Chalbi ont réaffirmé le soutien indéfectible du peuple tunisien envers le peuple palestinien face aux agressions barbares de l’armée sioniste contre les civils, ce qui a poussé l’ambassadeur d’Allemagne à quitter la salle.

Le ministre de l’éducation, qui était accompagné de l’ambassadeur d’Allemagne en Tunisie, du représentant de la banque Européenne d’investissement et du chargé d’affaires du bureau de l’Union Européenne en Tunisie et du représentant de la Banque allemande pour le développement avait présidé jeudi soir l’inauguration d’un collège à El Mhamdia qui a ouvert ses portes au cours de l’actuelle année scolaire.

Cet établissement scolaire qui a été financé par les institutions précitées moyennant une enveloppe estimée à 5,4 MD est considéré comme l’une des plus importantes réalisations dans le cadre du programme de modernisation des établissements éducatifs.

Ce collège qui est d’une capacité d’accueil de 520 élèves, s’étend sur une superficie de 3200 mètres carrés et s’inscrit, selon le ministre de l’éducation, dans le cadre d’une série de projets relatifs à la construction d’écoles et de lycées publics et la modernisation de l’infrastructure des établissements éducatifs.