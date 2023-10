AFL (1/4 de finale retour) : “Nous sommes déterminés à passer au dernier carré” (Tarek Thabet)

L’entraîneur de l’Espérance sportive de Tunis, Tarek Thebet, a déclaré que le match contre le TP Mazembé pour le compte des quarts de finale retour de la Ligue Africaine de football, prévu demain jeudi, au stade Hamadi Agrébi de Radès, est un match important et difficile.

S’exprimant mercredi en conférence de presse d’avant-match, Thabet a assuré que ses joueurs sont déterminés à livrer une belle prestation en présence des milliers de supporters qui viendront les soutenir pour passer au dernier carré de la compétition.

“L’ajournement du match de 24h aura permis aux joueurs de récupérer du long voyage et du retard pris lors du vol retour” a estimé le technicien, indiquant avoir consacré les deux derniers jours au travail tactique à la lumière du visionnage du jeu de la formation congolaise.

Et Tarek Thabet d’ajouter que la formation rentrante des sang et or du quart de finale retour verra quelques changements par rapport à la version du match aller, notamment, l’engagement du brésilien Rodrigo Rodrigues d’entrée pour freiner la montée de la balle chez l’adversaire et concrétiser le maximum d’occasions de but qui se présenteront.

“Le scénario de demain verra une domination quasi-totale de l’Espérance et un équilibre défensif rétabli à même de nous prémunir de toute mauvaise surprise, surtout que le TP Mazembé renferme des éléments de qualité qui maîtrisent les contres rapides”, a conclu Thabet.