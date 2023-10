L’association “Tourathna” organise la huitième édition de l’événement “Kharja du drapeau tunisien”

L’association “Tourathna” a organisé, dimanche, à la cité des sciences à Tunis (CST), la huitième édition de l’événement “Kharja du drapeau tunisien” à l’occasion de la célébration du 196ème anniversaire du drapeau tunisien.

Quelque 1500 participants ont assisté à la cérémonie de lever du drapeau tunisien en présence du Régiment d’Honneur de l’Armée Nationale. Plusieurs activités ont été organisées à cette occasion dont des ateliers de dessin, de calligraphie arabe et une chorale d’enfants, en plus de stands pour le Croissant-Rouge tunisien et des scouts tunisiens ainsi que deux conférences sur “l’histoire du drapeau tunisien” et “les symboles du drapeau de la Tunisie”.

Le président de l’association “Tourathna”, Zine El Abidine Belhareth a déclaré à la TAP, que cet événement est une occasion pour ancrer chez les jeunes les valeurs du patriotisme et d’appartenance à la patrie.

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Moncef Boukthir a appelé les jeunes à oeuvrer en vue de toujours hisser haut le drapeau de la Tunisie par le labeur et l’excellence Il convient de noter que le drapeau tunisien a été créé le 20 octobre 1827 à la suite de la bataille navale de Navarin en Grèce, sous le règne du bey de Tunis, Hussein II Bey.