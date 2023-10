1er Octobre : le chocolat à l’honneur lors de la journée mondiale du cacao et du chocolat

Chaque 1er octobre, le monde célèbre la Journée Mondiale du Cacao et du Chocolat, une occasion spéciale initiée par l’Académie française du chocolat et de la confiserie en 2010. Cette journée ne se limite pas à apprécier le chocolat, mais vise également à honorer l’ensemble de la chaîne de production du cacao et du chocolat, depuis les cultivateurs de cacao jusqu’aux artisans chocolatiers.

L’objectif principal est de sensibiliser à la vie et aux conditions de travail des producteurs de cacao, dont le rôle est essentiel pour que le chocolat puisse voir le jour. Sans eux, le chocolat n’existerait tout simplement pas.

Cependant, derrière la douceur du chocolat se cache une réalité moins agréable. La production de cacao n’est pas sans conséquences environnementales. Les plantations de cacaoyers ont entraîné une importante déforestation, notamment en Côte d’Ivoire, où 90 % de la forêt a été perdue en seulement deux décennies.

De plus, de nombreux cacaoyers sont aujourd’hui vieux et malades, ce qui alimente la déforestation continue. Pour répondre à la demande mondiale croissante en chocolat, ces cultures sont souvent arrosées de pesticides, certains d’entre eux étant même cancérigènes. Cette pratique nuit à la biodiversité et à la santé des travailleurs agricoles.

En outre, tous les pays producteurs de cacao sont déjà confrontés aux effets du changement climatique, ce qui compromet davantage la production de cacao à long terme.

En conclusion, la Journée Mondiale du Cacao et du Chocolat est l’occasion de célébrer cette délicieuse gourmandise, mais elle nous rappelle aussi la nécessité de prendre des mesures pour préserver la planète et les conditions de vie des producteurs de cacao, afin que les générations futures puissent continuer à savourer ce plaisir sucré.