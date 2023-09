Succès médical : implantation de valve pulmonaire révolutionnaire sans chirurgie pour un enfant tunisien

Aujourd’hui, une équipe médicale a réalisé une intervention médicale exceptionnelle en implantant une valve pulmonaire sans recourir à la chirurgie, pour un enfant de 11 ans souffrant d’une malformation cardiaque complexe. Cette procédure révolutionnaire a eu lieu dans l’une des cliniques privées de la capitale tunisienne, Tunis.

Un membre de l’équipe médicale et spécialiste des maladies cardiaques, des artères et des cathéters médicaux, le Dr. Zaker Al-haydhab, a expliqué que l’enfant souffrait d’une dilatation du ventricule droit du cœur, ce qui avait entraîné une insuffisance cardiaque droite nécessitant une intervention médicale. Cette intervention a pris la forme d’une cathétérisme thérapeutique non chirurgical, et il est à noter que cette procédure est considérée comme révolutionnaire car elle a été réalisée sur une valve pulmonaire qui avait été implantée il y a deux ans déjà.

L’équipe médicale qui a accompli cet exploit se compose de cardiologues (Dr. Zaker Al-haydhab et Dr. Abdeljalil Ferhati), d’un chirurgien cardiaque (Dr. Nomen abid), et d’un médecin anesthésiste (Dr. Noufel Abderrahim).

Cette avancée médicale représente un espoir pour de nombreux patients atteints de malformations cardiaques complexes, ouvrant ainsi la voie à des traitements moins invasifs et plus efficaces. Elle témoigne également de l’expertise et du dévouement des professionnels de la santé en Tunisie.