Tunisie : Brahim Bouderbala condamne la récurrence des attaques contre les symboles sacrés de l’Islam

Le président de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) Brahim Bouderbala a estimé que la récurrence des attaques contre des lieux saints islamiques relèvent de la provocation criante et traduisent le mépris des croyances des Musulmans et de leurs symboles sacrés.

L’escalade des attaques contre des lieux saints islamiques et l’autodafé du Saint Coran sont des actes criminels qui n’ont aucun lien avec la liberté d’expression, a-t-il dénoncé, mettant en garde contre la montée de l’extrémisme et des sentiments de haine envers l’autre.

Le président du parlement s’exprimait lundi à la réunion virtuelle des présidents de l’Union des conseils des pays membres à l’Organisation de la coopération islamique (OCI).Il a appelé la communauté internationale à intervenir d’urgence pour mettre fin à ” l’escalade de l’islamophobie “.

Bouderbala a, par ailleurs, rappelé les positions de certains pays qui ont proposé une loi interdisant les atteintes aux religions et aux symboles religieux.Il a aussi rappelé la résolution du conseil des droits de l’Homme relevant des Nations Unies relative, justement à la lutte contre la ” haine religieuse “.

Ce texte, adopté en juillet dernier par 28 voix pour, 12 contre et 7 abstentions, condamne toute incitation et manifestation de haine religieuse, y compris les actes publics et prémédités de profanation du Saint Coran et demande aux Etats d’adopter des lois, politiques et cadres répressifs nationaux pour remédier, prévenir et poursuivre les actes et les appels à la haine religieuse qui constituent une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence, et de prendre des mesures immédiates pour garantir la responsabilisation.

Autre texte traitant de la même question, la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies qui prévoit de renforcer le dialogue entre les différentes cultures et religions et d’instaurer la tolérance afin de lutter contre les discours de haine, a encore rappelé le président du parlement.Bouderbala a, dans ce contexte, souligné la nécessité d’intensifier les efforts à l’échelle internationale pour renforcer le dialogue des religions dans le respect des droits de l’Homme.

Il a, dans son intervention, condamné, fermement, les attaques perpétrées par l’entité sioniste contre les sites islamiques et les habitants d’El Qods, dans une tentative de modifier l’identité de la ville.