Changements climatiques : la Tunisie attend des pluies dans le nord

Tunis, le 25 septembre 2023 – L’Institut national de la météorologie de Tunisie a publié ses prévisions météorologiques pour la soirée et la journée de demain, mettant en garde contre les conditions météorologiques changeantes dans plusieurs régions du pays.

Ce soir, des nuages sont prévus, parfois denses, dans la région du Nord, avec des pluies dispersées attendues. Dans le reste du pays, les nuages seront plus épars. L’Institut met en garde contre la force du vent, en particulier près des côtes et dans le sud, où le sable et la poussière peuvent être soulevés. Les conditions maritimes sont également agitées avec une mer très agitée.

Les températures nocturnes devraient varier entre 16 et 21 degrés Celsius dans le Nord et les régions montagneuses, tandis que dans le reste du pays, elles oscilleront entre 22 et 27 degrés Celsius. Pour la matinée de demain, les températures prévues iront de 19 degrés Celsius dans la région du Kef à 29 degrés Celsius à Borj El Khadra.

Mardi matin, la plupart des régions connaîtront un ciel partiellement nuageux, parfois accompagné de faibles pluies dans le Nord. Des vents forts sont prévus dans des villes telles que Zaghouan, Sousse, Monastir et Sfax.