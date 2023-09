Célébration du 50ème anniversaire de la légalisation de l’avortement en Tunisie

Le groupe Tawhida Ben Cheikh célèbre le 50ème anniversaire de la légalisation de l’avortement en Tunisie, avec l’organisation d’une conférence de presse, sous le signe “Défendons nos acquis ! Garantir aux femmes leurs droits sexuels et reproductifs et l’autonomie corporelle”.

Dans un communiqué rendu public lundi, le groupe Tawhida Ben Cheikh qui compte des organisations féministes, précise que cette rencontre, prévue jeudi 28 septembre 2023 à Tunis, sera une occasion pour faire le bilan de la situation actuelle et mobiliser l’opinion publique afin d’accroitre la vigilance concernant la liberté de choisir et l’autonomie corporelle. Il s’agit également d’œuvrer afin d’améliorer la législation et s’assurer de la mise en pratique de ce qui est déjà garantie par la loi.

La même source estime que l’état des lieux concernant la santé sexuelle et reproductive enregistre une détérioration, selon le témoignage de certaines femmes et les statistiques officielles, qui montrent un manque au niveau des moyens de contraception et d’avortement. Cette situation prive, selon le groupe Tawhida Ben Cheikh, certaines femmes de bénéficier du droit à l’avortement conformément à la loi en vigueur, à savoir l’article 214 du code pénal, du 26 septembre 1973.