Le ciel sera couvert de nuages passagers sur la plupart des régions durant cette nuit et la température nocturne devrait se situer entre 17 et 22 degrés dans le nord et sur les hauteurs, et entre 22 et 27 ailleurs.

Le vent continuera à souffler fort sur les côtes. Des avis d’alerte sont en vigueur pour la navigation et la pêche. La mer est très agitée sur les côtes est du pays, à moutonneuse sur le golfe de Gabès.