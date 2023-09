Décès de Dorra Bouzid : la Tunisie perd une icône du journalisme et de la lutte pour les droits des femmes

La Tunisie perd une icône : Dorra Bouzid, pionnière du journalisme et de la lutte pour les droits des femmes, nous quitte à l’âge de 90 ans.

Le monde de la presse et de la culture tunisienne est en deuil suite au décès de Dorra Bouzid, une figure emblématique du journalisme et de la promotion des droits des femmes. Elle s’est éteinte à l’âge de 90 ans, laissant derrière elle un héritage riche en contributions à la société tunisienne.

Née en 1933 à Sfax, Dorra Bouzid était une journaliste, critique artistique et militante féministe de renom. Son parcours académique a été marqué par sa détermination à suivre sa passion malgré les attentes de son époque. Après avoir étudié les beaux-arts à Tunis, elle a rejoint la faculté de pharmacie à Paris au début des années 1950, où elle a également été active au sein de l’Association des Étudiants Musulmans d’Afrique du Nord (AEMNA), contribuant à la publication d’un journal étudiant.

Son engagement en faveur des droits des femmes était profondément enraciné. En 1955, elle publiait “Le Droit à l’Émancipation”, un plaidoyer en faveur des droits complets des femmes. En 1959, elle est devenue rédactrice en chef du magazine féminin “Fayza”. Son influence a perduré dans le temps, et elle a continué à être une voix forte pour l’émancipation des femmes en Tunisie.

Dorra Bouzid a également marqué l’histoire du journalisme en Tunisie en contribuant à la publication de la page “L’Action Féminine” dans le journal national “Action”. Son engagement indéfectible envers les droits des femmes et son rôle dans la presse tunisienne ont laissé une empreinte indélébile.

Sa fille a annoncé son décès le 24 septembre 2023, saluant sa mère comme une source d’inspiration et d’énergie pour l’amour de la vie. Sa disparition laisse un vide profond dans le paysage culturel et médiatique tunisien. Dorra Bouzid restera à jamais une figure admirée et respectée pour ses contributions exceptionnelles à la Tunisie indépendante. Nous lui souhaitons un repos éternel, et nos condoléances vont à sa famille et à tous ceux qui ont été touchés par son travail et son engagement.