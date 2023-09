Emission de deux timbres-poste sur la Harissa Tunisienne

La Poste Tunisienne annonce jeudi, qu’elle va émettre demain vendredi 22 septembre 2023, deux timbres- poste sur le thème “Harissa Tunisienne”, considérée comme l’une des principales épices de la cuisine tunisienne en raison de son symbolisme historique et de sa valeur nutritionnelle.

Ces deux timbres- poste qui constituent une ” contribution à la préservation et à la promotion de la richesse et de la diversité de la cuisine tunisienne” ainsi que les autres produits philatéliques réalisés à cette occasion seront disponibles à la vente dans tous les bureaux de poste et via Internet à travers le site www.e-stamps.poste.tn à partir de 22 septembre 2023.