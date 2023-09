Avertissement des scientifiques : voici les zones à Haut Risque de Phénomènes Climatiques Extrêmes

À l’heure actuelle, avec l’aggravation du changement climatique sur notre planète, les scientifiques prédisent que les précipitations synchronisées avec des températures extrêmement élevées deviendront plus fréquentes, plus intenses et plus répandues que les conditions sèches et chaudes.

Selon une étude détaillée publiée dans la revue “Earth’s Future”, lorsque des conditions humides coïncident avec des températures élevées, les vagues de chaleur ont d’abord pour effet de dessécher le sol et de réduire sa capacité à absorber l’eau. Les pluies ont alors du mal à pénétrer le sol et s’étendent plutôt à la surface, contribuant ainsi aux inondations, aux glissements de terrain, et aux dommages aux cultures.

Haiyang Wu, chercheur à l’Université de Northwestern en Chine et principal auteur de la nouvelle étude, a déclaré : “Ces phénomènes climatiques extrêmes complexes ont suscité un grand intérêt ces dernières décennies en raison de leur impact significatif sur les secteurs de l’agriculture, de l’industrie et des écosystèmes.”

L’équipe de recherche a utilisé une série de modèles climatiques pour prévoir les phénomènes climatiques extrêmes complexes (combinant plusieurs facteurs météorologiques et climatiques et entraînant des effets potentiellement importants) d’ici la fin du siècle si les émissions de dioxyde de carbone continuent d’augmenter.

Ils ont constaté que, bien que certaines régions du monde deviendront plus sèches avec l’augmentation des températures, telles que l’Afrique du Sud, l’Amazonie et certaines parties de l’Europe, de nombreuses autres régions, notamment l’est des États-Unis, l’est et le sud de l’Asie, l’Australie et l’Afrique centrale, connaîtront des précipitations accrues. Les phénomènes climatiques extrêmes humides et chauds couvriront également une superficie plus grande et seront plus intenses que les phénomènes climatiques extrêmes secs et chauds.

Les phénomènes climatiques extrêmes humides et chauds deviendront plus probables à l’avenir, car la capacité de l’atmosphère à retenir l’humidité augmente de 6 à 7% pour chaque degré Celsius d’élévation de la température. Avec le réchauffement de la Terre, l’atmosphère plus chaude contiendra davantage de vapeur d’eau, ce qui signifie plus d’occasions de précipitations sous forme de pluie.

Les régions qui sont susceptibles d’être les plus touchées par les phénomènes climatiques extrêmes humides et chauds sont celles qui comptent de nombreuses zones densément peuplées et sont déjà exposées à des risques géologiques tels que les glissements de terrain. Ces régions sont également parmi les principales productrices de cultures dans le monde. L’augmentation des pluies torrentielles et des vagues de chaleur pourrait entraîner davantage de glissements de terrain mettant en danger les infrastructures locales, tandis que les inondations et la chaleur intense pourraient détruire les récoltes.

Les scientifiques soulignent que l’augmentation des phénomènes climatiques extrêmes, tels que les inondations en Europe en 2021, nécessite des stratégies d’adaptation au climat qui prennent en compte les conditions humides et chaudes. Wu ajoute : “En ignorant les risques des phénomènes climatiques extrêmes complexes et chauds et en ne prenant pas suffisamment de mesures d’alerte précoce, les impacts sur la sécurité de l’eau, de la nourriture et de l’énergie seront inimaginables.”

Il est impératif de prendre des mesures significatives pour atténuer les effets du changement climatique et pour s’adapter aux conditions climatiques de plus en plus extrêmes qui se profilent à l’horizon.