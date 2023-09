Jendouba : 5 incendies forestiers simultanés

Ce dimanche 17 septembre, les unités de la Protection Civile et des Forêts ont réussi à maîtriser simultanément cinq incendies dans les régions d’Aïn Drahem, Tabarka et Bou Salem, qui ont dévasté plus de 20 hectares de forêts verdoyantes et d’arbres fruitiers.

Ces cinq incendies ont éclaté dans différentes zones de la région. La situation a nécessité une mobilisation intensive des ressources humaines et matérielles de la Protection Civile, de la Direction des Forêts, avec la présence de la Garde Nationale et de l’Armée Nationale.

Jusqu’à présent, la plupart de ces incendies ont été maîtrisés, évitant ainsi qu’ils n’atteignent les zones résidentielles grâce aux efforts héroïques des équipes d’intervention, qui ont travaillé sans relâche.

Les autorités continuent à lutter ardemment pour éteindre définitivement l’incendie dans la région de Al Marrij à Aïn Draham, qui avait menacé de s’étendre aux zones habitées. La Protection Civile, les services des Forêts, et la Croix-Rouge ont conjointement œuvré à protéger et à sécuriser ces zones, évitant que les flammes ne s’en approchent davantage.

Il est important de noter que la température dans la région de Jendouba a atteint des sommets aujourd’hui, dépassant les 42 degrés Celsius, créant des conditions météorologiques particulièrement propices aux incendies de forêt.