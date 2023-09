Avertissement des Nations Unies : la planète au bord de l’effondrement climatique après un été brûlant

Les Nations Unies tirent la sonnette d’alarme : l’effondrement climatique semble imminent après que les données aient révélé que les trois derniers mois ont été les plus chauds jamais enregistrés depuis 1940.

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré aujourd’hui que la planète fait face à un effondrement climatique, mettant en évidence les records de chaleur observés ces derniers mois.

Selon Samantha Burgess, vice-directrice du service Copernicus sur le changement climatique, les températures mondiales continuent de se dégrader en 2023. Le mois d’août dernier a été le plus chaud depuis juin et juillet. La température moyenne en juillet et août a atteint 16,77 degrés Celsius, soit 0,66 degré au-dessus de la moyenne, dépassant largement le record précédent de 2019 à 16,48 degrés Celsius. La période de janvier à août de l’année en cours est la deuxième période la plus chaude jamais enregistrée après 2016, qui a été marquée par le phénomène El Niño.

L’Organisation météorologique mondiale des Nations Unies a qualifié le mois d’août de “très chaud” et le deuxième mois le plus chaud de 2023, après juin et juillet.

Antonio Guterres a déclaré dans un communiqué : “Notre planète connaît une saison de surchauffe. Cet été est le plus chaud jamais enregistré, et l’effondrement climatique est en cours.” Il a ajouté que les scientifiques avaient longtemps averti des conséquences de notre dépendance aux énergies fossiles et que la hausse des températures exigeait des actions immédiates de la part des dirigeants pour résoudre la crise climatique. Il a souligné qu’il était encore possible d’éviter le pire du chaos climatique, mais que le temps pressait.

De son côté, le Secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale, Petteri Taalas, a déclaré que la moitié de l’hémisphère nord avait connu un été “extrêmement chaud”, avec des incendies de forêt dévastateurs et des répercussions graves sur la santé des personnes. L’Instance intergouvernementale sur l’évolution du climat (IPCC) a également noté que le changement climatique avait rendu les vagues de chaleur meurtrières plus fréquentes et plus intenses dans la plupart des régions terrestres depuis les années 1950.

La communauté internationale est confrontée à une urgence climatique sans précédent, et il est impératif que des mesures immédiates et significatives soient prises pour atténuer les effets du changement climatique et prévenir des conséquences catastrophiques pour notre planète.