CAN 2024 (Qualifications 6ej/Gr J) : La sélection nationale peaufine sa préparation avec un groupe au complet

La sélection nationale de football a effectué ce mardi sa troisième séance d’entraînement en prévision de sa confrontation avec le Botsawana le 7 septembre en cours au stade de Radès pour le compte de la dernière journée des qualifications (Groupe J) pour la CAN 2024 en côte d’Ivoire et la rencontre amicale avec l’Egypte le 12 du même mois au Caire.

La séance, qui s’est déroulée sur la pelouse du stade du match, a vu la participation de l’ensemble du groupe.

Dans une déclaration à la TAP peu avant le démarrage de la séance, l’entraîneur des gardiens de la sélection, Ali Boumnijel a indiqué que le staff technique national “entend à l’occasion du match contre le Botswana consolider les acquis et mettre en pratique la stratégie définie pour la période à venir, à savoir; renforcer l’ossature du onze national et intégrer de nouveaux éléments”.

“Lors de ses matchs précédents, la Tunisie est toujours parvenu à créer des occasions de but, mais le finish lui faisait défaut, ce qui explique la convocation de plusieurs jeunes éléments nouveaux à l’instar de Omar Laayouni, Seifallah Ltaief, Ilyes Saad, Anas Haj Moussa et Ali Youssef, pour espérer dénicher les qualités qui manquaient à la sélection”, a-t-il expliqué.

Et le sélectionneur national adjoint d’ajouter: “La priorité absolue au plan technique sera donnée à l’efficacité offensive pour donner davantage de solutions à l’attaque et les matchs face au Botswana et à l’Egypte feront guise de tests grandeur nature pour ce faire”.

De son côté, le milieu de terrain Mohamed Ali Ben Romdhane a estimé que figurer parmi les rangs de la sélection et un devoir et l’occasion pour lui, après son transfert en Hongrie, de retrouver l’ambiance tunisienne et de contribuer à un bonne préparation de l’équipe en prévision des éliminatoires de la CAN.

Sur un plan personnel, Ben Romdhane a assuré que les conditions qu’il a trouvées au sein de son nouveau club de Ferencv?rosi TC seront propices au développement de ses qualités, ce qui impactera positivement son rendement en sélection.

Aissa Laydouni, joueur du FC Union Berlin, a, pour sa part, qualifié le match de jeudi face au Botswana de simple formalité, la qualification pour la CAN étant déjà acquise, soulignant, toutefois, l’importance de prendre au sérieux ce genre de rencontres et notamment, les confrontations en amicale qui suivront pour bien préparer l’échéance de la Côté d’Ivoire.

Quant au gardien de but, Aymen Dahmane, défendre les cages de la sélection restera toujours un honneur et une grande responsabilité, faisant part de sa détermination à contribuer au succès de l’équipe.

“La public tunisien espère voir la sélection livrer une belle et convaincante prestation pour donner de bons signaux quant à sa préparation pour la CAN”, a-t-il renchérie.