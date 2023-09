La direction générale des études technologiques (DGET) a annoncé ce vendredi que les étudiants ayant suspendu leurs études dans le réseau des instituts supérieurs des études technologiques (ISET) et qui désirent reprendre les cours pour obtenir une licence nationale peuvent s’inscrire à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 15 septembre en cours sur le site www.didousoft.com.

La DGET précise, dans un communiqué, que l’inscription concerne les étudiants ayant arrêté leurs études depuis plus d’un an et qui n’ont pas changé de filière.

L’inscription concerne aussi les étudiants ayant obtenu le baccalauréat et qui ont été orientés à un institut supérieur des études technologiques mais n’ont pas finalisé les procédures administratives d’inscription depuis plus d’un an.

Sont également concernés, selon le communiqué, les étudiants de l’ancien régime ayant réussi le premier niveau d’études, les étudiants ayant réussi la première année du régime LMD (Licence Master Doctorat) et les étudiants redoublants en 1ère année et qui ont arrêté les études.

Les étudiants redoublants ou admis en 2ème année et ayant interrompu leurs études, les redoublants en 3ème année, les étudiants qui n’ont pas finalisé leurs projets de fin d’études ainsi que les étudiants qui n’ont pas terminé leurs stages en 1ère ou 2ème année sont aussi concernés par la possibilité d’inscription, lit-on de même source.