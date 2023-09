Kais Saïed limoge le PDG de la SOTUGAT et de SERGAZ

Le Président de la République Kaïs Saïed a limogé par decret le PDG de la société tunisienne de gazoduc trans-tunisien (SOTUGAT) et de la société de service du gazoduc transtunisien (SERGAZ) Moncef Mattoussi, annonce la présidence de la République dans un communiqué publié vendredi.

Selon le minsitère de l’industrie, des mines et de l’énergie, le gazoduc trans-tunisien assure l’approvisionnement en gaz naturel (le gaz algérien représente entre la redevance et les achats d’environ 65% de la consommation nationale) et mobilise des ressources pour le budget de l’Etat (524 millions dinars en 2018).

La Tunisie a conclu avec la partie italienne l’extension de l’exploitation du gazoduc ” trans tunisien ” pour une période de 10 ans approuvé par Loi n° 2019-63, souligne la meme source, précisant que la partie italienne supporte le coût des investissements, de la maintenance et du budget des entreprises (SOTUGAT et SERGAZ) et la création de 460 nouveaux postes d’emploi y compris la société de service PMS.