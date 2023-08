Tunisie : Signature d’un mémorandum d’entente entre l’ISIE et le CAPJC

Un mémorandum d’entente pour le développement d’une relation de coopération et de partenariat entre l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE) et le Centre Africain de Perfectionnement des Journalistes et des Communicateurs (CAPJC) a été signé, mercredi.

Le document a été paraphé par le président de l’ISIE, Farouk Bouasker, et le directeur du CAPJC, Saïd Ben Kraiem, indique l’ISIE dans un communiqué.

Les deux parties ont salué les initiatives prévues par le document, notamment l’organisation de sessions de formation destinées aux journalistes et aux communicateurs. Il s’agit de mieux faire connaître le cadre réglementaire du processus électoral, les nouvelles notions dans le domaine électoral, et de renforcer leurs compétences et leurs connaissances en la matière, notamment en ce qui concerne la couverture médiatique du processus électoral.