Sport scolaire et universitaire : Examen des moyens de promouvoir le secteur et d’en diversifier les activités

Sport scolaire et universitaire

Le ministre de la jeunesse et du sport, Kamel Déguiche a reçu mercredi, la présidente de la fédération tunisienne du sport scolaire et universitaire, Aida Lengliz, avec qui il a examiné les projets futurs pour la promotion du sport en milieu scolaire et universitaire, en collaboration avec les différentes parties concernées.

La rencontre a, en outre, planché sur les activités et les prochaines échéances sportives ainsi que la situation de ladite fédération dans ses aspects juridique et organisationnel, soulignant la nécessité de faire en sorte que le sport scolaire et universitaire soit de nouveau représenté lors des grands rendez-vous internationaux.

Les deux parties ont, également, examiné la proposition préconisant l’ouverture des infrastructures sportives au sein des institutions éducatives hors horaires des cours, en coordination avec le ministère de l’éducation et la diversification des programmes d’activités sportives universitaires dans différentes disciplines, notamment, pour les athlètes à besoins spécifiques.