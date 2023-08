La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées Amel Belhaj moussa a recommandé samedi l’augmentation de la capacité d’accueil du programme “Notre jardin d’enfants dans notre quartier” pour englober 5 mille enfants supplémentaires tout en accordant la priorité aux gouvernorats et groupements d’habitations à faible couverture des services éducatifs au profit des enfants en âge préscolaire.

Au cours d’une séance de travail consacrée aux établissements de la petite enfance et aux enfants sans soutien, elle a appelé à la nécessité d’assurer la coordination avec les commissariats régionaux de l’éducation en vue d’accroitre le nombre d’enfants bénéficiaires du programme “Notre jardin d’enfant dans notre quartier” dont le ministère prend en charge le paiement mensuel des frais d’inscription à raison de 50 d par mois et pour une période de 9 mois chaque année et sur deux ans.

Elle a souligné la nécessité de garantir la remise d’aides à l’occasion de la rentrée scolaire et d’assurer les services de subsistance au profit des enfants pris en charge par l’état dans les établissements de protection de l’enfance sans soutien familial et les complexes de l’enfance à travers les différents gouvernorats.

Moussa a pris connaissance des préparatifs pour le démarrage d’une nouvelle tranche de jardins d’enfants publics dans les régions prioritaires tout en recommandant de consacrer la moitié de leurs capacité d’accueil à l’inscription à titre gratuit des enfants issus de familles à revenu limité.

A cette occasion, elle souligné la nécessité de hâter les préparatifs pour le démarrage des inscriptions dans les crèches et jardins d’enfants publics et privés dans les meilleures conditions et de faire preuve de vigilance en ce qui concerne l’inspection et l’information pédagogique afin d’assurer une année scolaire sécurisée et de qualité au profit des enfants en âge préscolaire.