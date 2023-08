Tunisie – Météo : temps peu nuageux et températures stables

Le temps sera marqué, dimanche, par des nuages passagers dans la plupart des régions, qui vont s’intensifier l’après-midi dans les régions occidentales du centre et du sud, avec possibilité d’apparition de cellules orageuses locales accompagnées de quelques pluies éparses.

Les températures seront comprises entre 29 et 34 degrés dans les régions côtières de l’Est et sur les hauteurs, et entre 35 et 40 degrés dans le reste des régions.

Des vents d’Est souffleront faibles et modérés, et se renforceront relativement l’après-midi près des côtes nord, et pendant la nuit au sud.

La mer sera peu agitée, et agitée dans la région de Surate.