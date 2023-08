Kaïs Saïed honore des lauréats du secteur de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation

Le président de la République, Kaïs Saïed a honoré, jeudi, lors d’une cérémonie organisée au palais de Carthage à l’occasion de la journée du savoir, des lauréats du secteur de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation:

– Concours national d’entrée aux cycles de formation d’ingénieurs spécialité maths-physique : Hana Fekki, de l’Institut Préparatoire aux Etudes d’Ingénieurs, Université de Sfax (19,89).

– Sciences Economiques et Gestion, diplôme national de bachelor en administration des affaires, Nour Al-Houda Skoury, de l’Institut Supérieur des Affaires de Tunis, (19,49).

– Diplôme national en sciences infirmières, spécialité sciences infirmières, Amina Taleb de l’institut supérieur des sciences infirmières de Gabes (17,07)

-Mathématiques, informatique et télécommunication: Licence fondamentale en Sciences de l’Informatique, spécialité Génie Logiciel et Sciences de l’Informatique, Malek Torki de la faculté des sciences de Tunis (17,26)

-Etudes technologiques: Houssemeddine Kadida de l’institut supérieur de Gabes (16,31)

-Langues et lettres: Fourat moubarek de l’Institut Supérieur des Langues de Tunis (17,41)

-Sciences humaines et sociales, éducation et enseignement: Oumeima Bargou de l’Institut Supérieur des langues de gabes (16,29)

-Sciences agricoles : Malek Ben Abdelghaffar de l’école supérieure des industries alimentaires de Tunis (16,74)

-Architecture et urbanisme : Yosr Marrakchi de l’école nationale d’ingénieurs de Sfax (16,62)

– Diplôme national d’ingénieur en Sciences Appliquées et Technologie, spécialité Réseaux informatique et télécommunications, Yassine Ayadi, de l’Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie de Tunis (15,22).

– Droit et Sciences Juridiques et Politiques, Licence en Sciences Politiques, spécialité Droit Privé, Khoubeib Hamdi de la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis (15,70).

– Arts et Métiers, diplôme de musique, Soufia Fareh de l’Institut Supérieur de Musique de Tunis (17,21).

– Sport et éducation physique : Hadil Limam de Institut Supérieur de Sport et de l´Education Physique du Kef, (17,31).

– Sciences religieuses : Mohamed Ahmed de l’institut supérieur de la civilisation islamique (15,89)