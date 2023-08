Un Pas Historique dans le Secteur de l’Énergie : La Tunisie Obtient 307 Millions d’Euros de la Commission Européenne pour le Projet de Connexion Électrique avec l’Italie

En ce jour, la Tunisie célèbre un jalon important dans le domaine de l’énergie avec l’annonce de l’octroi d’une subvention de 307 millions d’euros par la Commission Européenne. Cette somme substantielle a pour objectif de soutenir le projet de connexion électrique entre la Tunisie et l’Italie, un pas significatif vers la création d’un véritable pont énergétique entre l’Europe et l’Afrique du Nord.

La signature d’un accord de subvention entre la Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz et la société italienne d’exploitation électrique “Terna” marque une étape cruciale dans la réalisation de ce projet ambitieux. Cette initiative vise à établir une liaison électrique entre les deux pays, renforçant ainsi leurs capacités énergétiques respectives.

Selon Hichem Anan, Directeur Général de la Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz, cette initiative stratégique est un élément clé du secteur de l’énergie, visant à créer un véritable corridor énergétique entre l’Europe et l’Afrique du Nord. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la transition énergétique, visant à optimiser l’utilisation des ressources disponibles et à renforcer la coopération internationale dans le domaine de l’énergie.

Ce projet de connexion électrique, représente un investissement d’environ 850 millions d’euros. La subvention de 307 millions d’euros provenant du Mécanisme d’Interconnexion Européen (MIE) est une étape importante vers la réalisation de ce projet. Le MIE est un programme européen dédié au soutien des projets visant à développer les infrastructures énergétiques au sein de l’Union Européenne.

Il est à noter que cette subvention marque une première, où le Fonds de MIE alloue des fonds à un projet impliquant à la fois un État membre de l’Union Européenne et un pays tiers, en l’occurrence la Tunisie.

L’importance de ce projet a conduit la Commission Européenne à allouer plus de la moitié du budget disponible dans le cadre de l’appel à propositions pour l’année 2022.

En plus de la contribution de MIE et de la subvention de la Commission Européenne, il est prévu que ce projet bénéficie également du financement de la Banque Européenne d’Investissement, de la Banque Allemande de Reconstruction et de Développement, ainsi que de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement.

Cette annonce marque une étape majeure dans la coopération énergétique régionale et internationale, illustrant l’engagement de la Tunisie et de l’Union Européenne envers une transition énergétique durable et une coopération renforcée dans le domaine de l’énergie.