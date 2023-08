Tunisie : La société civile solidaire avec l’artiste Emel Mathlouthi

Un groupe de personnalités et d’organisations ont publié la déclaration suivante en soutien à l’artiste Emel Mahtlouthi dont le concert vient d’être annulé par le Festival de Hammamet pour des raisons. «Etre contre la normalisation des relations avec Israël ne signifie pas le boycott des Palestiniens», écrivent-ils.

Emel Mathlouthi, artiste engagée, est soumise depuis plusieurs jours à une campagne systématique de dénigrement, se retrouvant accusée de trahison à la cause palestinienne par des personnes qui ignorent tout de la réalité palestinienne, de sa complexité en raison d’un régime d’occupation brutale ainsi que les conditions de communication d’un peuple qui subit le siège de l’occupant et des divisions internes.

Cette campagne a abouti à l’annulation du concert de cette artiste au festival de Hammamet, sans que celle-ci n’en soit au préalable informée, ni n’ait pu fournir d’éclaircissements sur sa récente visite dans les Territoires palestiniens occupés.

Les organisations et personnalités soussignées tiennent à rappeler ce qui suit :

– La condamnation catégorique, comme nous l’avons toujours fait, de la politique d’occupation sioniste pratiquée à l’encontre des Palestiniens, des meurtres, des assassinats, des emprisonnements de militants et de l’usurpation de territoires par des groupes extrémistes, sous les yeux de la sécurité israélienne et avec les encouragements des gouvernements d’occupation successifs, de droite comme de gauche, violations de surcroît encouragées par une réalité arabe en crise et une communauté internationale hésitante et parfois complaisante.

– La tournée d’Emel Mathlouthi dans les Territoires palestiniens occupés n’avait pas pour but ni le tourisme, ni l’ouverture de bureaux commerciaux ou d’ambassades, mais s’est faite à l’invitation d’organisations palestiniennes dans le but de donner des concerts de chansons engagées défendant le droit des Palestiniens et le droit de tous les peuples à la liberté;

– La lutte contre la normalisation des relations avec Israël, le refus de traiter avec l’entité sioniste usurpatrice vont de pair avec l’entretien de contacts avec les Palestiniens et le développement de relations culturelles afin de faire connaître leur juste cause et de mettre fin à leur isolement, un isolement que l’entité israélienne cherche à toute force d’imposer. Il est surprenant que certains croient que rejeter le comportement du geôlier signifie rompre avec le prisonnier. Boycotter l’entité usurpatrice ne signifie pas ne pas devoir communiquer avec ceux qui sont pris au piège et qui voient leurs droits violés.

– Si nous pouvons expliquer les jugements hâtifs à l’égard d’Emel Mathlouthi, en raison du manque de connaissance de la réalité palestinienne et de la manière de communiquer avec le peuple palestinien, nous sommes pleinement conscients que certains démagogues qui ont fait du rejet de la normalisation avec Israël un cheval de Troie pour faire monter les enchères et prouver leur existence politique, sont parmi les plus grands partisans des régimes répressifs qui violent les droits de l’homme et s’en prennent aux libertés individuelles et publiques.

Voici les signataires

Personnes:

Mourad Allal, directeur de centre de formation, défenseur de droits humains

Tewfik Allal, militant associatif de l’émigration algérienne en France.

Khaled Abichou, retraité

Mongi Amami, syndicaliste

Souhayer Belhassen, présidente d’honneur de la FIDH

Saloua Benabda, écrivaine, professeure,

Faycal Ben Abdallah, président de la FTCR

Rabaa Ben Achour Abdelkéfi , universitaire

Sana Ben Achour, juriste, militante féministe

Slim Ben Arfa, militant politique et associatif

Fathi Ben Haj Yahya, écrivain

Monia Ben Jemai, juriste, féministe

Hatem Ben Miled, cinéaste

Pr Mohamed Salah Ben Ammar MD – MBA

Hechmi Ben Frej, militant associatif et de droits humains

Mohamed Bensaid, médecin, militant de l’immigration

Raja Benslama, universitaire

Sophie Bessis, historienne, féministe

Raja Chamekh, féministe

Khémaies Chammari, ancien ambassadeur, militants des droits humains

Abdelmajid Charfi, professeur émérite à l’université de Tunis

Hédi Chenchabi, directeur de centre de formation, militant de l’immigration

Mouhieddine Cherbib, défenseur de droits humains

Khadija Chérif, sociologue, militante féministe

Alya Chérif Chammari, avocate, militante féministe

Mohsen Dridi, militant de l’immigration

Fatma El Andoulsi, activiste des droits humains

Nadia El Fani, cinéaste

Faycal El Ghoul, historien, universitaire retraité

Frej Fenniche, ancien haut cadre du Haut commissariat des Nations-Unies aux droits de l’homme.

Wahid Ferchichi, professeur de droit, université de Tunis

Claudette Ferjani-Scemama, retraitée

Mohamed Chérif Ferjani, universitaire, islamologue, politologue

Mohamed Hamrouni, militant syndical et associatif

Saoussan Jaidi, féministes

Kamel Jendoubi, ancien ministre, défenseur de droits humains

Noureddine Jouini, professeur émérite, université Sorbonne Paris Nord

Mohamed Khénissi, président de Nachaz

Mohieddine Lagha, universitaire, membre du Bureau de la LTDH

Adel Ltifi, historien, militant politique

Mohamed Habib Marsit, universitaire

Jalel Matri, militant associatif – Genève

Habib Mellakh, universitaire

Jamel Msallem, ancien président de la LTDH

Khadija Mohsen Finan, politologue

Lilia Rebai, universitaire, militante des droits humains

Hamadi Redissi, universitaire, islamologue, politologue

Messaoud Romdhani, défenseur de droits humains

Rami Salhi, militant des droits humains

Youssef Seddik, écrivain, philosophe

Samir Taieb, ancien ministre

Fathi Tlili, président de l’UTIT

Mokhtar Trifi, avocat, président d’honneur de la LTDH

Souad Triki, universitaire, féministe

Abdallah Zniber, militant de l’immigration maghrébine

Organisations:

Comité pour le respect des libertés et des droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT)

Fédération des Tunisiens citoyens des deux rives (FTCR)

Association Beity

Association Nachaz

Association tunisienne pour la défense des valeurs universitaires (ATDVU)

Collectif culture et citoyenneté 3C

Association tunisienne de défense des libertés individuelles

Association Perspectives El 3amel Ettounsi.

L’Observatoire National pour la Défense du Caractère Civil de l’Etat

Mouvement Citoyen des Tunisiens en France (MCTF)

Union des travailleurs immigrés tunisiens (UTIT)