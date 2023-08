L’ATFD réaffirme son engagement en faveur de la pleine citoyenneté en Tunisie

L’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) a affirmé, dans un communiqué publié hier lundi, à l’occasion du 34e anniversaire de sa création, que malgré l’absence de femmes au parlement actuel, leurs droits resteront au cœur de la lutte féministe, qui n’hésitera pas à continuer de lutter pour une démocratie effective et la pleine citoyenneté en Tunisie.

L’association a affirmé, à cette occasion, qu’elle est parvenue, après plus de trente-quatre ans de lutte à tous les niveaux, à acquérir une riche expérience dans le domaine du plaidoyer pour les droits des femmes, à contribuer à la réalisation de plusieurs acquis au profit des femmes et à lutter contre l’autoritarisme et la violence à leur encontre.

L’ATFD a rendu hommage à tous ceux qui ont milité pour créer cette association qui s’emploie à défendre les problèmes du peuple en général et les droits des femmes en particulier.

Par ailleurs, l’ATFD a fait par de son entière solidarité avec l’ancienne présidente Bochra Belhaj Hamida ainsi qu’avec plusieurs militantes de l’association qui font l’objet de campagnes attentatoires, réitérant son attachement à la voie démocratique et à l’Etat de droit et des institutions comme garant de la poursuite de la marche des femmes sur la voie de l’émancipation et de l’égalité.

L’association a fait part de sa préoccupation quant aux menaces qui pèsent sur le processus démocratique telles que la marginalisation de la vie politique et civile, affirmant la poursuite de la lutte avec ses partenaires pour construire une Tunisie meilleure, lit-on de même source.