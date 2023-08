Horreur à Tunis : Arrestation d’un Homme Soupçonné de Violer sa Belle-Mère Malade d’Alzheimer !

Un acte abominable a secoué le quartier El-Hafsia à Tunis, mettant en évidence une tragédie choquante. La police de Bab Souika a procédé à l’arrestation d’un individu accusé d’avoir violé et maltraité sa belle-mère âgée de 73 ans, qui souffre de la maladie d’Alzheimer. Les détails horribles de cet incident ont été révélés par la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), qui a ouvert une enquête suite à une plainte déposée par la fille de la victime.

L’horrible incident s’est produit alors que la fille de la victime était absente pour des affaires administratives et avait laissé sa mère vulnérable aux soins de son mari. À son retour à la maison, elle a été confrontée à une scène choquante, découvrant sa mère âgée dans un état psychologique alarmant, avec des marques de contusions sur son corps.

Choquée et alarmée par ce qu’elle a découvert, la fille s’est rendue immédiatement au poste de police pour signaler l’incident. L’enquête a rapidement été prise en charge par la brigade chargée de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. La victime, quant à elle, a été conduite à l’hôpital pour des soins et des examens médicaux approfondis.

Les résultats médicaux ont révélé l’ampleur de l’horreur subie par la dame de 73 ans. En plus des blessures physiques, la victime a également été victime de viols répétés. La DGSN a confirmé que l’époux de la victime, principal suspect dans cette affaire révoltante, a été arrêté.

Lors de son interrogatoire, le suspect a nié les accusations portées contre lui, mais en raison de la gravité des allégations et de l’étendue de la cruauté infligée à la victime, il a été placé en détention sur ordre du ministère public. Cet acte odieux a suscité l’indignation et l’horreur au sein de la société tunisienne, mettant en lumière une fois de plus l’importance cruciale de la lutte contre la violence domestique et les abus envers les femmes et les personnes vulnérables.