Tunisie – Météo : nuages denses accompagnées de pluies éparses et orageuses

Le temps sera marqué, vendredi soir, par des nuages parfois denses accompagnées de pluies éparses et orageuses au Nord et localement au Centre.

Selon un bulletin de suivi, publié par l’Institut National de la météorologie (INM), les températures nocturnes oscilleront entre 21 et 27 degrés au nord et au centre, et entre 27 et 32 degrés au sud. Elles atteindront 36 degrés à l’extrême sud.

L’intensité du vent oblige à la vigilance près des côtes et au sud, avec l’apparition de tourbillons de sable.

La mer sera agitée au nord et très agitée sur le reste des côtes.