Kasserine : l’hôpital régional renforcé par plusieurs médecins spécialistes

L’hôpital régional à Kasserine vient de se renforcer par un certain nombre de médecins spécialistes en anesthésiologie et réanimation, maladies cardiovasculaires, pédiatrie et psychiatrie.

Selon le directeur régional de la santé à Kasserine, Abdelghani Chaabani à la TAP, ces renforts viennent pourvoir les postes vacants dans cette structure médicale, à l’instar du service psychiatrie créé en 2015 sans pour autant recevoir de patients depuis cette date.

A cet égard, trois médecins psychiatres viennent d’être recrutés pour une période de cinq ans, de même pour le service des maladies cardiovasculaires et celui de pédiatrie, renforcés par des médecins spécialistes avec des contrats d’une durée de cinq ans, a fait savoir Chaabani.

Dans ce même contexte, le service d’anesthésie-réanimation s’était consolidé d’un médecin spécialiste conventionné avec le ministère de la Défense Nationale, en attendant l’enrôlement d’un second médecin conventionné avec le même ministère la semaine prochaine, ainsi qu’un médecin anesthésiste qui sera recruté sur une base contractuelle.

Concernant les nouveaux services médicaux de l’hôpital régional de Kasserine, mis en service depuis un certain temps, le responsable a fait mention de 6 services, soit, les services d’urgences, de maladies pulmonaires, des maladies gastriques, d’endocrinologie et de diabète, d’ophtalmologie et de cathétérisme cardiaque.