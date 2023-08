Le ciel sera clair, mardi soir et les températures oscilleront entre 26 et 29 degrés au Nord et au Centre et entre 29 et 32 degrés au Sud. Elles atteindront 38 degrés à l’extrême Sud.

La mer sera agitée à très agitée, selon un bulletin de suivi publié par l’Institut National de la météorologie (INM).

Le vent du Nord soufflera relativement fort près des cotes Est et du Sud avec des tourbillons de sable et modéré dans le reste des régions.