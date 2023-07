Tunisie : Ouverture de 20 nouveaux jardins d’enfants publics dans différentes zones du pays

La ministre de la famille de la famille de l’enfance et des personnes âgées Amel Bel Haj Moussa, a affirmé lors d’une séance de travail tenue jeudi sur les préparatifs de la rentrée scolaire, que 20 jardins d’enfants publics ouvriront leurs portes à partir du 15 septembre prochain dans différentes zones dont Haffouz et Nasrallah à Kairouan, Ghardimaou et Balta BouOun à Jendouba, Bouarada à Siliana, Oued Akarit à Metouia dans le gouvernorat de Gabès, et Essammar, dans le gouvernorat de Tataouine.

Dans un communiqué rendu public, le ministère a rappelé l’ouverture des inscriptions dans les jardins d’enfants publics intégrés à partir du 25 août 2023. Les parents seront informés des détails concernant l’inscription et la capacité d’accueil dans chaque établissement, précise la même source.